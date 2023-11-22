Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde bir araya geldi.

Ankara Gölbaşı’nda bulanan Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Cumhuriyet’in Yüzyılının Mimarı Türkiye Yüzyılının Güvencesi Öğretmen" başlıklı program, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Tekin, öğretmenlerin, tarihten ve kültürden aldığı ilham, bilim ile Türkiye’yi bugünlere taşıdığını söyleyerek, "Eğitimde Türkiye Yüzyılı, öğretmenlerimiz rehberliğinde, onların yetiştirdiği insani, ahlaki ve bilimsel yönden donanımlı vatan evlatlarıyla hayat bulacak. Küresel ölçekte cinsiyetsiz, inançsız, değersiz bir kuşak inşa etme çabaları asrımız insanlığının en büyük tehlikesidir. Bu sebeple ahlaki, insani, milli manevi ve kültürel değerleri kazanan, kendi kültürünü özümsemiş, güzel bakan, güzel düşünen, güzel eyleyen nesil şu an sizlerin elinde büyüyor. İçinde bulunduğumuz çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışları da kazanacak olan bu nesil için okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm kademelerde siz kıymetli öğretmenlerimiz gecesini gündüzüne katarak büyük emek harcıyor, bunların hepsinin farkındayız. Eğitim ve öğretimimizin özünü oluşturacak aklıselim, kalbi selim ve zevkiselim sahibi, millî şuura sahip nesiller yetiştirmek. Bu doğrultuda eğitim politikaları geliştirmek için sizlerle birlikte mesai yapıyoruz. Özentiden uzak, kendine güvenen, taklitçilikten sakınan, bilim yolcusu, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, dilini, söz varlığını idrak eden, medeniyet mirasından yararlanan bu gençlik sizlerin eseri olacak" diye konuştu.

"Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak önemli çıkış noktalarımızdan birisi olacak"

Bir insanın kişiliğinin ve yeteneklerinin gelişiminde, kendini keşfetme serüveninde hiçbir sistemin ya da teknolojik araçların öğretmenler kadar etkili olmadığına dikkati çeken Bakan Tekin, şunları söyledi:

"Öğretmen, bir çocuğun gelişiminde kimi zaman bir kaşif, kimi zaman bir rehber, kimi zaman anne baba, kimi zaman bir arkadaştır ancak çoğu zaman bunların hepsidir. Bu zorlu bir yolculuktur. Meslek hayatı boyunca kendisini çocuklarımıza adayan, yurdumuzun dört yanında sabırla, sevgiyle, özveriyle çalışan ve kimi zaman bunu canı pahasına yapan öğretmenlerimiz her türlü takdirin üzerindedir. Öğretmenlik kariyer mesleği olarak daima gelişmeye ve yenilenmeye açık. Bu bağlamda sizlerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Sizleri desteklemek için eğitim faaliyetlerine hızla ve yüksek verimle devam edeceğiz. Öğretmenin hak ettiği itibarı toplum nezdinde sağlamak önemli çıkış noktalarımızdan birisi olacak. Biz her şeyden önce ‘önce öğretmen’ diyoruz. Öğretmenin yüceldiği bir eğitim ortamı daima gelişecektir. Siz değerli öğretmemelerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim faaliyetini yürütebilmeniz için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz."

"Eksiklerini gideren, destek olan bir çalışma ekibi olmak zorundayız"

"Bakanlık merkez teşkilatından en ücra köşedeki köy okulundaki öğretmenine kadar hepimiz mesleki anlamda birbirimize tutkun, hukukunu koruyan, eksiklerini gideren, destek olan bir çalışma ekibi olmak zorundayız" diyen Bakan Tekin, "Siyasi görüş, sendikal aidiyet, etnik ya da dini mensubiyet, ekonomik ya da toplumsal farklılıklarımız bunların hepsini bir kenara bırakıp işimize odaklanmak durumundayız. Bu ruhu bozacak dedikodu, yalan haber, fitne fesat unsuru hepsini bir kenara bırakıp, hiçbirine itibar etmeksizin aşkla şevkle mesleğimizi icra etmek durumundayız. İnternet siteleri, sosyal medya hesapları, popülizm peşinde koşan siyasetçiler vb. hepsini emeğimizi, çabalarımızı sabote etmeye çalışan art niyetli girişimler olarak görmek ve itibar etmemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuşmalarının ardından 81 ilden gelen öğretmenleri temsilen Ebru Öztürk, Nuri Arıcı, Orhan Gülece, Volkan Kaya ve Sümeyra Temizhan’a hediye takdim etti. Ayrıca Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda şehit öğretmen Engin Eker’in ağabeyi olan Nail Eker, Bakan Tekin’e üzerinde Ayetel Kürsi bulunan bir tablo ve Çanakkale Kahraman Şehitleri Albümü hediye edildi. Program, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri de mini konser ile sona erdi.