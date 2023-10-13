Milli Eğitim Bakanı Tekin, Çorlu'da okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan 24 derslikli ortaokulunun açılışına katıldı.

Hayırsever işadamı Aydın Kervancı’nın merhum babası ve annesi adına yaptırdığı Necati-Perihan Kervancı Ortaokulu’nun açılışı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Murat Eren, Tekirdağ Milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, protokol üyeleri, hayırsever Kervancı ailesi ve vatandaşlar ile öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir dizi program gerçekleştirmek ve okul açılışlarına katılmak üzere Tekirdağ’da olmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Hayırseverler bizim bakanlık olarak eğittim yükünü taşımamıza yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir yükü bakanlığımızın tek başına taşıması mümkün değil. Hayırseverlerimizin mutlaka desteğine ihtiyacımız var. Gelin eğitim öğretimle ilgili süreçte hep beraber ülkemize katkı verelim. Hayırseverler bu şekilde bizim eğitim yükümüzü alıyorlar. Eğer almazlar ise bizim her yıl ihtiyaç duyduğumuz derslik sayısını alt alta yazdığımızda ülkenin bütçesinin tamamını ayırsak neredeyse yetmiyor” dedi.

Eğitime en önemli katkıyı öğretmenlerin verdiğini ifade ederek, öğretmenlere ayrıca teşekkür eden Bakan Tekin, “Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmen ile 20 milyona yakın öğrenci bulunuyor. Veliler öğretmenlerden çocuklarımıza annelik, babalık ağabeylik ve kardeşi yoksa kardeşlik yapmasını bekliyorlar. Yani bizim yapamadığımız bütün toplumsal rolleri öğretmenlere yüklüyoruz. Üstüne bir de öğretmenlik yap diyoruz. Bu normal bir insanın kaldırabileceği yük değil. Lütfen hepimiz kendi çocuklarımıza eğitimin bizim kültürümüzde, geleneğimizde çocuğun doğduğu andan itibaren ailede başladığını çocuklarımıza hissettirelim. Biz çocuklarımıza iyi örnek olmak zorundayız. Çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak öğretmenlerimizden önce anne ve baba olarak üzerimize düşeni yapalım. Çocuklarımızın kitap okumasını istiyorsak evde biz kitap okuyalım. Çocuk eve gittiğinde anne veya babasını televizyon karşısında, internette görünce o çocuğun kitap okumasını bekleyemezsiniz. Gelin hep beraber kendi çocuğumuza öğretmen olalım, öğretmenlerimizin yükünü biraz olsun alalım” diye konuştu.

Bakan Tekin ve beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini keserek 24 derslikli okulun resmi açılışını gerçekleştirdi.