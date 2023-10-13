Milli Eğitim Bakanı Tekin, Malkara'da okul açılışına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hayırsever iş insanı ve ailesinin katkılarıyla tamamlanan Belkıs-Emine Çelik İlkokulunun açılış törenine katıldı.

8 derslikli ve 240 öğrenci kapasiteli Belkıs-Emine Çelik ilkokulu açılış törenine; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları, Kurum Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

8 derslik ilkokul ve 2 derslik ana okuldan oluşan ilkokul içerisinde; kapalı ve açık spor salonu, basketbol sahası, kütüphane, toplantı salonu, etüt salonu, öğretmenler odası ve kantin bulunuyor.

"Sadece hayırseverlerin yaptırdıkları okulların açılışına katılıyorum"

Belkıs-Emine Çelik İlkokulunun açılışında konuşma gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığımızın tek başına her yıl bu kadar derslik okul yapması ciddi bir yük. Üzerimizden bu yükün bir kısmını almak için çaba sarf eden hayırseverlere gerçekten teşekkür ediyorum. Ben sadece bu büyük teşkilatın içerisinde işlerimizi bir tarafa bırakarak sadece hayırseverlerimizin yaptırdıkları okulların açılışına katılıyorum. Bazıları hayırseverlerin yaptırdıkları okulların açılışına gidiyorum diye. Çünkü benim yetiştiğim coğrafya, benim yetiştiğim toplum, benim yetiştiğim milletin referans değerlerinde ve geleneklerinde ahde vefa ve yapılanlara saygı göstermek ve teşekkür etmek var. Ben o yüzden hayırseverlerin yaptığı okul açılışlarına gidiyorum. Bundan da hiçbir zaman gocunmadım. Teşekkür etmek ve Allah sayılarınızı artırsın demek için buradayım. Allah sizlerden razı olsun" dedi.