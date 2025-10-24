Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'daki okulların tatili sonrası bayrak törenine katıldı

Meteorolojinin sağanak uyarısının ardından İstanbul Valiliği, ikili eğitim yapan okullarda saat 16.00 itibarıyla eğitime ara verdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise karar sonrası Ataşehir’deki Prof. Faik Somer Spor Lisesi’nde öğrencilerle bayrak törenine katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de tatil kararının duyurulmasından kısa süre sonra ziyaretler için geldiği Ataşehir’de, İstanbul Prof. Faik Somer Spor Lisesi’nin düzenlediği bayrak törenine katıldı. Öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan Bakan Tekin, tören sonrası öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin Bakan Tekin karşısındaki heyecanlı anları ise görenleri gülümsetti.