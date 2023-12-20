Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği 'Cumhuriyete Doğru' tiyatro oyunu sahnelendi

Milli Eğitim Bakanlığının Cumhuriyet’in 100. Yılı projeleri kapsamında hayata geçirdiği “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla sahnelendi.

Cumhuriyet’in 100. Yılı projeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunu Zorlu PSM’de yapıldı. 110 kişilik bir sanatçı kadrosu olan ve Bora Severcan’ın yazıp yönettiği oyunda, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesi anlatılıyor.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan’ın paylaştığı oyuna Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in de katıldı. Bora Severcan tarafından yazılan ve yönetilen tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi.