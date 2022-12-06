Milli Eğitim Müdürü Ciğer şampiyonları ağırladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Remzi Molvalıoğlu Ortaokulu ve Salih Korkut Budaras İlkokulu öğrencileri Cimnastik Türkiye Şampiyonu oldu.

İstanbul Sancaktepe Cimnastik Salonunda düzenlenen Türkiye Şampiyonasında derece elde eden öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer makamında ağırladı. Ciğer öğrencilerin göstermiş olduğu başarılar için kendilerini tebrik edip, bundan sonraki hayatlarında başarıların devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi.