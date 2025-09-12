Milli Eğitim Müdürü'nden Jandarma Komutanı'na Hayırlı Olsun Ziyareti
İbrahim Hakkı Damat'tan Binbaşı Burak Çelik'e anlamlı ziyaret
Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, Silivri Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı Burak Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret kapsamında ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamada önemli bir rol üstlenen Jandarma Teşkilatı'nın kritik görevi bir kez daha vurgulandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat, Binbaşı Çelik’e yeni görevinde başarılar dileyerek, eğitim ve güvenlik alanındaki iş birliğinin önemine de dikkat çekti.
Ziyaretin sonunda karşılıklı iyi dilekler iletilirken, kamu kurumları arasında sürdürülen uyumlu çalışmaların ilçeye katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.