Milli Eğitim Müdürü Tatlı, Burhaniye' de ailelerle bir araya geldi

Burhaniye ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Burhaniyeli ailelerle bir araya geldi. Faruk Kızıklı İlkokulunda düzenlenen buluşmaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve Şube Müdürü İzettin Zengin de katıldı.

Ailelerin farklı alanlarda desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Aile Okulu Projesi dahilinde başlatılan çalışmalar Burhaniye’de ilgi gördü. Burhaniye’de ziyaretlerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Faruk Kızıklı İlkokulu öğrenci velileriyle bir araya geldi. Eğitimleri izleyen Tatlı, velilerle sohbet etti. Aile eğitimlerinin ilgi gördüğünü anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, “ Aile Okulu Eğitimleri ile aile içerisinde iletişimin güçlenmesine, ebeveynlerin madde bağımlılığı, teknolojik bağımlılık gibi konularda çocuklarıyla çok daha bilinçli iletişime geçmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Yapılan eğitimlerin, kültürel ve ahlaki değerler, aile içerisinde sosyal, psikolojik gelişimler konusunda, farkındalık kazanmaları ile ilgili çok önemli bir bilgiler elde etmiş olacaklar. İlçemizde 418 velimizin eğitimi tamamlanmıştır” dedi.