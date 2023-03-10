Milli Eğitimde müdürler kurulu toplandı

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Altıeylül, Karesi, Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Kepsut, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk’ta resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında görev yapan yöneticiler ile 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönem müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

İkinci dönem müdürler kurulu toplantısı İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı başkanlığında; eğitim müfettişleri başkanı, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri ve il milli eğitim şube müdürleri eşliğinde Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantı; İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin ülkemiz ve Balıkesir açısından etkileri, deprem bölgelerine gönüllü öğretmenlerin görevlendirilmesi, Balıkesir’e gelen afetzede misafir öğrenci, öğretmen ve velilerin ihtiyaçları ve eğitim hayatına uyumu, psikososyal destek çalışmaları, Balıkesir okullarından bölgeye ulaştırılan ve ulaştırılacak olan yardımlar, okul inşaatları ve güçlendirme çalışmaları, depremden etkilenen illerde Destekleme ve Yetiştirme kurslarında görev alacak öğretmenler ile ilgili değerlendirme konuşmaları ile başladı.

Hepimizi derinden etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Balıkesir’de de Milli eğitim ailesi olarak seferber olduklarını söyleyen Ali Tatlı, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü, Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri yönetici, öğrenci, öğretmen, usta öğreticiler ve kursiyerlerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.