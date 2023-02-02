Milli golfçü Leon Kerem Açıkalın'dan önemli başarı

Milli golfçü Leon Kerem Açıkalın, üniversite eğitimini sürdürdüğü Amerika’nın Arizona eyaletinde dün yapılan WM Phoenix Open Pre-Qualification müsabakasında mücadele etti. Leon,-6 gross skorla 81 oyuncu arasında 2. olarak, final elemesinde oynamaya hak kazandı.

ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Gilbert şehrinde yer alan Western Skies Golf Sahası’nda oynanan mücadelede, 71 profesyonel PGA Tour oyuncusu ve Leon Kerem Açıkalın’ın da içinde bulunduğu 10 amatör kolejler ligi oyuncusu yer aldı. Leon, oynanan müsabaka sonucunda -6 gross skorla 81 oyuncu arasında 2. olarak, final elemesinde oynamaya hak kazandı.

Milli golfçü Leon bu başarısıyla, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü Scottsdale’de yer alan McCormick Ranch Golf Sahası’nda yapılacak WM Phoenix Open Final Qualification müsabakasında 100 oyuncu arasında tek amatör sporcu olarak mücadele edecek.

Oynanacak final eleme müsabakasında ilk üç sırayı alan golfçüler, 09 - 12 Şubat 2023 tarihlerinde Arizona eyaletinin yine Scottsdale şehrinde oynanacak ve dünyanın en büyük profesyonel golf organizasyonu olan PGA Tour’un resmi turnuva takviminde yer alan 20 milyon Dolar para ödüllü Waste Management Phoenix Open’da yarışmaya hak kazanacak.

Milli sporcu Leon Kerem Açıkalın, final elemelerini geçerek Waste Management Phoenix Open turnuvasında oynamaya hak kazanırsa, Türkiye golf tarihinde ilk defa bir Türk golfçü, PGA Turnuvası’nda yarışma başarısı göstermiş olacak.