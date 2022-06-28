Milli golfçüler Polonya'da lider başladı

Polonya Golf Federasyonu'nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya'da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC'da başladı. Türkiye'yi İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.06.2022 12:14
  • Güncelleme: 28.06.2022 12:57
Milli golfçüler Polonya'da lider başladı
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Polonya Golf Federasyonu’nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya’da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC’da başladı. Türkiye’yi İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya’da başladı. Turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıktılar. Organizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek’in önderliğinde Türkiye’yi, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor. Ayrıca, bireysel olarak Türk sporculardan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir’de bulunuyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Genel klasmanda zirvede Can Gürdenli yer alıyor

Müsabakanın ilk raundunun sonunda, erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan; 70 (-1) gross skorla ikinci, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir; 70 (-1) gross skorla birinci, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli; 67 (-4) gross skorla birinci, U15 kategorisinde Deniz Sapmaz; 75 (+4) gross skorla birinci sırada yer aldı. Genel klasmanda Can Gürdenli; 67 (-4) gross skorla lider durumda bulunurken, İbrahim Tarık Aslan ve İrem Demir; 70 (-1)’er gross skorla üçüncü basamakta bulunuyor.

Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir, bireysel olarak yarışıyor

Öte yandan turnuvaya bireysel olarak katılan Türk sporculardan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp; 80 (+9) gross skorla birinci, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir; 83 (+12) gross skorla organizasyonun ilk raundunu birinci sırada tamamladı.

5 Stars Junior Cup turnuvasında mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi veriyorlar.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

6
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Elektrik kesintileri yapılacak

Elektrik kesintileri yapılacak

DAHA FAZLA
Altınkök, artan kira fiyatlarına dikkat çekti

Altınkök, artan kira fiyatlarına dikkat çekti

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı