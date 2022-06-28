Milli golfçüler Polonya'da liderliklerini sürdürdü

Polonya Golf Federasyonu'nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya'da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC'da devam ediyor. Milli sporcular ikinci raund sonunda da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.06.2022 17:42
  • Güncelleme: 28.06.2022 18:49
Milli golfçüler Polonya'da liderliklerini sürdürdü
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Polonya Golf Federasyonu’nun organize ettiği 5 Stars Junior Cup 2022, Polonya’da yer alan Sobienie Krolewskie Golf & CC’da devam ediyor. Milli sporcular ikinci raund sonunda da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 5 ülkeden toplamda 65 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, sporcular U21, U18, U15, U12 ve U10 kategorilerinde sahaya çıktı. Organizasyonda, TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek’in önderliğinde Türkiye’yi, İbrahim Tarık Aslan, Can Gürdenli, İrem Demir ve Deniz Sapmaz temsil ediyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Müsabakada ayrıca, bireysel olarak Türk sporculardan Zeynep Süalp ve Can Marko Özdemir de bulunuyor.

Oynanılan müsabakanın ikinci raundunun sonunda, kadınlar U21 kategorisinde İrem Demir toplamda 147 (+5) gross skorla, erkekler U18 kategorisinde Can Gürdenli toplamda 141 (-1) gross skorla, genç kızlar U15 kategorisinde Deniz Sapmaz 151 (+9) gross skorla liderliklerini sürdürürken, erkekler U21 kategorisinde İbrahim Tarık Aslan toplamda 145 (+3) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor. Genel klasmanda milli sporculardan Can Gürdenli, Polonyalı golfçü Konrad Bargenda’yla toplamda 141 (-1)’ er gross skorla ikinci basamağı paylaşıyor.

Ayrıca bireysel olarak katılan Türk sporculardan kadınlar U18 kategorisinde Zeynep Süalp toplamda 153 (+11) gross skorla birinci, erkekler U15 kategorisinde Can Marko Özdemir toplamda 162 (+20) gross skorla organizasyonun ikinci raundunu da kendi kategorilerinde lider tamamladı.

5 Stars Junior Cup turnuvasında mücadele eden sporcular WAGR sıralamasında puan alma mücadelesi veriyorlar.

Müsabakalar, 29 Haziran Çarşamba günü oynanacak final raundunun ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

İHA

Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

Altın çocuk belgeseli duygulu anlar yaşattı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki tır bir otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

İstanbul merkezli 14 ilde tropik hayvan kaçakçılarına operasyon: 62 gözaltı

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Adliyesi'nde yeni tayin ve atamalar

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Ortaköy Fatih'e ağlıyor

Ortaköy Fatih’e ağlıyor

2
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

3
Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu cenazesine binlerce kişi akın etti

4
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

5
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

6
YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Elektrik kesintileri yapılacak

Elektrik kesintileri yapılacak

DAHA FAZLA
Altınkök, artan kira fiyatlarına dikkat çekti

Altınkök, artan kira fiyatlarına dikkat çekti

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

İki kız kardeş baba mesleği hayvancılığı devam ettiriyor

12.'si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

12.’si düzenlenen Börek Festivali renkli görüntülere sahne oldu

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

'Arpa hasadı Silivrili çiftçimizin yüzünü güldürüyor'

İstanbul'un ilk canlı hayvan pazarı Silivri'de açıldı

İstanbul’un ilk canlı hayvan pazarı Silivri’de açıldı