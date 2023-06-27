Milli gözlem uydusu İMECE'den ilk görüntü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntüleri paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntüleri paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE’nin Togg Teknoloji Kampüsü’nden aldığı bir görüntü” ifadelerine yer verdi.