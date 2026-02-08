Milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek Zagreb'te şampiyon oldu

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen UWW 1. Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda milli güreşçi Yüksel Sarıçiçek, 82 kiloda çıktığı 5 maçın tamamını kazanarak altın madalyaya uzandı.

Turnuva boyunca kritik galibiyetlere imza atan Sarıçiçek, ilk turda ABD’li Jesse Alexander Porter’i 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev’i 4-0 yenen milli güreşçi, çeyrek finalde ev sahibi Hırvat Filip Sacic’i 3-2’lik skorla geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov’u 4-3 mağlup eden Sarıçiçek, finale adını yazdırdı. Finalde Moldovalı Mihail Bradu ile karşılaşan milli güreşçi, rakibini 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.