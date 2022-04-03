Milli güreşçiler 17 madalya ile Macaristan'da rekor kırdı

Türkiye Güreş Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda tarihi rekorlara imza attı. Milliler erkekler ve kadınlarda toplam 17 madalya ile rekor kırdı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Erkek Milli Takımı'nda ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikincisi oldu.

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  • 03.04.2022 23:08
  • Güncelleme: 03.04.2022 23:09
Milli güreşçiler 17 madalya ile Macaristan'da rekor kırdı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası tamamlandı. Milli Takım; serbest erkekler, kadınlar ve grekoromen olmak üzere üç stilde de kürsüye çıkarak tarihi bir başarılar elde etti. Avrupa'da ilk kez 10 final yapıp, ilk kez 7 altın kazanan, tarihte kadınlarda da ilk kez Avrupa şampiyonu olan milli sporcular bu organizasyonu, tarihinde ilk kez 17 madalya rekoru ile tamamladı.

Kadınlarda ilk Avrupa şampiyonu

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Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen ve 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Toplam 85 güreşçinin mindere çıktığı kadınlarda milli sporculardan Yasemin Adar Yiğit (76 kg) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg) ile 2 altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg) ile 1 gümüş ve Bediha Gün (55 kg) ile de bronz 1 bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda takım halinde ilk kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti.

Serbest stilde erkekler Avrupa 2.'si

Toplam 135 sporcunun mindere çıktığı erkekler serbest stilde ise Türk sporcular 6 madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı, 92 kiloda yarışan genç güreşçi Feyzullah Aktürk de altın madalya ile tarihe imzasını attı. 61 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 65 kiloda Recep Aktaş, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda da Osman Göçen ile 3 bronz madalya daha kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

Grekoromende Avrupa 2.'si

Büyük çekişmenin yaşandığı ve 155 sporcunun yer aldığı grekoromende stilde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Madalya koleksiyoncusu Rıza Kayaalp (130 kg) 11. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazanırken, 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye grekoromende takım halinde ikinci oldu.

Madalya sayısı 338 oldu

Macaristan'da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları'nda kazandığı madalya sayısı 338'e yükseldi. Millilerin bugüne dek Avrupa'da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz, kadınlarda; 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı.

Böylece milliler Avrupa Şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.

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