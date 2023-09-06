Milli güreşçiler, Dünya İşitme Engellliler Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde 5 madalya kazandı

Kırgızistan’ın Bişkek kentinde 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası’nın 3. gününde milli sporcular, 5 madalya elde etti.

Kırgızistan’ın Bişkek kentinde 2-12 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen 5. Dünya İşitme Engelliler Gençler Yıldızlar Güreş Şampiyonası ve 7. Dünya İşitme Engelliler Büyükler Güreş Şampiyonası devam ediyor. Organizasyonun 3. gününde milli sporcular 5 madalya elde etti. Şampiyonada Büyükler Grekoromen 60 kg’da Mükremin Aktaş, Büyükler Grekoromen 130 kg’da

Atalay Aydemir ve Büyükler Grekoromen 87 kg’da Ahmet Talha Kacur altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olurken, Büyükler Grekoromen 67 kg’da Alihan Bayraktar ve Büyükler Grekoromen 77 kg’da Bayram Aksal bronz madalya alarak dünya üçüncülüğü elde etti. Ayrıca İşitme Engelliler Grekoromen Milli Takım, dünya şampiyonu olarak kupayı Türkiye’ye kazandırdı. Milliler, şampiyonadaki madalya sayısını ise 14’e yükseltti.