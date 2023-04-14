Milli güreşçiler Soner Demirtaş ve Servet Coşkun, Avrupa'da mindere çıkmaya hazır

Türkiye’yi Avrupa Güreş Şampiyonası’nda temsil edecek milli güreşçi Servet Coşkun ve Soner Demirtaş, kamp dönemini tamamladı.

Avrupa Güreş Şampiyonası, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. Organizasyon öncesi Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde antrenmanlarını tamamlayan ve Türkiye’yi serbest stil 70 kiloda temsil edecek Servet Coşkun ile 74 kiloda mücadele edecek Soner Demirtaş, şampiyona öncesinde İHA muhabirine açıklamada bulundu.

Şampiyona öncesi antrenmanlarda formunu yakaladığını ve asıl performansın minderde belli olacağını dile getiren Servet Coşkun, “Özellikle kulüplerimizde, ardından milli takımda çok iyi çalışma süreci geçirdik. Sonuçların da güzel olacağını düşünüyorum. Şu anda 2 ya da 3 antrenmanımız kaldı. Pazartesi minderde olacağız. Bu form antrenmanlarımız bittikten sonra oradaki performansımız bizim ne kadar çalıştığımızı gösterecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Serbest Güreş Milli Takımı’nın deneyimli isimlerinden olduğunu belirten Coşkun, “Ben kendimi Avrupa şampiyonluğuna çok yakın hissediyorum. 2014 yılında finalde şampiyonluğu kaçırdım ama daha tecrübelendiğimi düşünüyorum. Takımın abilerindenim. Şampiyonluğa da yakın hissediyorum” dedi.

Soner Demirtaş: "Avrupa şampiyonasında deneyimimi kullanacağım"

Türkiye’yi 12 yıldır Avrupa’da minderde temsil ettiğini aktaran milli güreşçi Soner Demirtaş ise, “Daha önceden birçok madalyası ve şampiyonlukları olan bir sporcuyum. Hem yaş olarak hem de aldığım madalyalar olarak deneyimli bir sporcuyum. İnşallah bu Avrupa şampiyonasında da deneyimimi kullanacağım. Geçen sene dünya üçüncülüğü, Rio Olimpiyatları üçüncülüğü olmak üzere kariyerimde birçok madalyaya sahibiyim ama bu doymuş olduğum anlamına gelmiyor. Uzun bir aradan sonra tekrardan zirveye çıkmak istiyorum. Yaş olarak olgun bir yaştayım. Kariyerimin zirvesindeyim. Güzel bir hazırlık süreci geçirdik, 4-5 aydır kamplardayız” ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında birçok güreşçinin farklı ülkelere transfer olduğunu ve kendi sıkletinde rakiplerine hazır olduğunu aktaran Demirtaş, “Ben 74 kilogramda, dünyanın en zor sıkletinde yarışıyorum. İnsan anatomisine baktığınızda çok yakın bir sıklet ve iyi sporcuların daha fazla olduğu bir sıklet. Şimdi Avrupa şampiyonasına gittiğimde en az 10 tane Rus rakibim vardı. Bundan önce de vardı, şimdi de savaş nedeni ile çoğaldı. Bu da bize bir olumsuzluk oluşturdu. Bu da bize daha fazla çalışmaya ve motive olmaya itiyor. Yarışacak iyi sporcu sayısı artıyor. İki tekniğiniz varsa bunu üçe çıkartmanız gerekiyor ya da güreş stilinizi rakipleriniz öğrendiğinde değiştirmeniz gerekiyor” diye konuştu.