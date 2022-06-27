Milli gururumuz İrem Kurt, Slovakya'da

Banská Bystrica 2022 Yaz Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) 2022 Yaz Gençlik Olimpik Festivali, Slovakya'nın Banská Bystrica kentinde 24 – 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Avrupa'nın 50 ülkesinden 15 – 18 yaş aralığındaki sporcuların katılacağı Festival, artistik jimnastik, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, hentbol, judo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere 11 spor dalında düzenlenecek. Badminton ve triatlon EYOF tarihinde ilk kez yarışma programına dahil edilecek. Bir önceki Yaz EYOF, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz 2019'da düzenlenirken Türkiye Festivalde 27 madalya kazanmıştı. Ülkemizin bugüne kadarki Yaz EYOF'larda toplam 107 madalyası bulunuyor.