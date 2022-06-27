Milli gururumuz İrem Kurt, Slovakya'da
24-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında Slovakya'nın Banska Bystrica şehrinde yapılacak olan 16. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali' (EYOF) için Milli Takımımızı kızlardan İrem Kurt temsil edecek.
Banská Bystrica 2022 Yaz Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) 2022 Yaz Gençlik Olimpik Festivali, Slovakya'nın Banská Bystrica kentinde 24 – 30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Avrupa'nın 50 ülkesinden 15 – 18 yaş aralığındaki sporcuların katılacağı Festival, artistik jimnastik, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, hentbol, judo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere 11 spor dalında düzenlenecek. Badminton ve triatlon EYOF tarihinde ilk kez yarışma programına dahil edilecek. Bir önceki Yaz EYOF, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 21-27 Temmuz 2019'da düzenlenirken Türkiye Festivalde 27 madalya kazanmıştı. Ülkemizin bugüne kadarki Yaz EYOF'larda toplam 107 madalyası bulunuyor.