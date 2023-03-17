Milli halterciden Başkan Yaman'a ziyaret

Yılmaz: ‘Milli tohumlar İHA ve SİHA’lar kadar önemli’

Yılmaz: ‘Milli tohumlar İHA ve SİHA’lar kadar önemli’

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 23 bin lira para cezası kesildi

Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 23 bin lira para cezası kesildi