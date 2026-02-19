Milli halterciyi silahla yaralayan 4 şüpheliye 9 yıla kadar hapis istemi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde milli halterci Vahdet Bekir Gencan’ın silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların "nitelikli kasten yaralama" suçundan 2 yıl 9 aydan 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 7 Ekim 2024’te Vinsan Spor tesisleri önünde meydana geldi. Milli halterci Vahdet Bekir Gencan (28), spor kulübü önünde silahla ayaklarından vuruldu. Kanlar içinde kalan Gencan hastaneye kaldırılırken, Furkan G. (23), Erdem A. (20), Yusuf O. (24) ve Mert G. (23) gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianameden

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mert G.’nin azmettirmesiyle diğer şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri, tetikçi olarak seçilen şüpheli Furkan G.’nin ateş ettiği, olay anında yanlarında ele geçirilemeyen silahların da bulunduğu, amaç gerçekleşmediğinde bu silahların kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Yargılanmalarına devam edildi

Haklarında "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılan sanıklar Furkan G., Erdem A., Mert G. ve Yusuf O.’nun, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya Furkan G., Erdem A., Mert G. ve taraf avukatları katılırken, diğer tutuklu sanık Yusuf O. ise hazır edilemedi. Söz verilen sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Mütalaa açıklandı

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, eylemin iddianamede yer alan "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" değil, "nitelikli kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Mütalaada; tutuklu sanıklar Furkan G., Erdem A. ve Yusuf O.’nun "nitelikli kasten yaralama", sanık Mert G.’nin ise "azmettirme" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 9 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca sanıklar Erdem A. ve Furkan G. hakkında 6136 sayılı Kanun’a muhalefet (ruhsatsız silah bulundurma-taşıma) suçundan da ceza istenirken, savcı mütalaasında tüm sanıkların tahliyesi yönünde görüş bildirdi.

Taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mert G.’nin ilk duruşmadaki savunması

Azmettirme suçundan yargılanan Mert G., ilk duruşmadaki savunmasında, "Böyle bir olay yaşanmasını istemezdim. Kız arkadaşım B., Vahdet Bekir Gencan’ın kendisini rahatsız ettiğini ve taciz ettiğini söyledi. Telefonla kız arkadaşımla bu olayı konuşurken arkadaşlarım da yanımdaydı. Onlarla bunu duyduğu için olanları kendilerine anlattım. Biz sadece kendisiyle konuşmak için olay yerine gittik. Ancak Furkan araçtan inerek ilk önce kendisi konuşacağını söyledi. Kısa bir süre sonra silah sesi duydum. Furkan’ın ateş edeceğinden haberim yoktu. Biz sadece konuşmaya gittik ancak böyle bir olay oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Furkan G.’nin avukatı ise B. ile Mert G.’nin sevgili olduğunu, B.’nin Mert’i kıskandırmak amacıyla hareket ettiğini ve Furkan’ın sarhoşluk ile uyuşturucu etkisi altında olmasından yararlanılıp, eline silah verilerek olayın gerçekleşmesine zemin hazırlandığını savunmuştu.