Milli hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, CSM Focsani'ye transfer oldu
Milli hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Hentbol Ligi'nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu.
Milli hentbolcu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Hentbol Ligi’nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu.
Geçen sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde Beşiktaş forması giyen orta oyun kurucu Yakup Yaşar Simsar, Romanya Ligi’nde mücadele eden CSM Focsani takımına transfer oldu. 29 yaşındaki milli oyuncu, Beşiktaş’tan önce Beykoz Belediyesi ve Göztepe formaları da giymişti.
Simsar, A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın yanı sıra Plaj Hentbolu Milli Takımı’nda da oynuyor.