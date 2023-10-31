Milli heyecan Sakarya'da yaşanacak

Sakarya’da milli heyecan yaşanacak. A Milli Hentbol Takımı, 1 Kasım Çarşamba günü yarın Serdivan Spor Salonu’nda İtalya ile karşılaşacak. Dünya Kupası’na katılmak için eleme maçı oynayacak Milliler, hazırlıklarını Sakarya’da sürdürüyor.

Ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanını layıkıyla taşıyan Sakarya’da, milli heyecan yaşanacak. 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşmasında A Milli Hentbol Takımı yarın İtalya ile Serdivan Spor Salonu’nda mücadele edecek. Saat 18.00’da başlayacak mücadele canlı yayınlanacak.

Sakarya Büyükşehir’den 6 sporcu millilerde

Sakarya Büyükşehir hentbol takımının kısa sürede elde ettiği büyük başarılarla Sakarya’da hentbola olan ilgi arttı. Bu ilgi 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Hentbol Takımı’nı Sakarya’ya getirdi. A Milli Hentbol Takımı, yarın Serdivan Spor Salonu’nda İtalya ile Avrupa Elemeleri 1. Tur karşılaşmasına çıkacak. Sakarya’ya gelen milli takım, hazırlıklarını Serdivan Spor Salonu’nda tam kadro olarak sürdürüyor. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir kadroya sahip milli takımda; Büyükşehir hentbol takımının başarılı sporcuları Ramazan Döne, Taner Günay, İlkan Keleşoğlu, Çetin Çelik, Samet Kanberoğlu ve Atakan Şirin’de yer alıyor.