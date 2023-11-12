Milli İrade Meydanı cazibe merkezi olacak

Çalışmaların devam ettiği Milli İrade Meydanı tamamlandığında otoparkı, spor ve diğer sosyal alanlarıyla vatandaşların yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanı çalışmalarını sürdürüyor. 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni Milli İrade Meydanında otopark, spor ve diğer sosyal alanlar bulunacak. Meydan içinde öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 3 bin 300 metrekare tek katlı parçalı kapalı alanlar (105 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları) yer alacak. Saçak yapısı dışında kalan alanda meydan, etkinlik alanı, kaykay pisti, doğal amfi, çocuk parkı, yeşil alan ve 32 engelli olmak üzere 366 araçlık açık otopark şeklinde planlandı. Meydanın kuru havuz yer alacak ve zeminlerde dökme ve doğal taşlar ile beton kaplamalar yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Milli İrade Meydanında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın’a çalışmalar hakkında Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur ve diğer teknik personel detaylı bilgi verdi.