Milli İrade Meydanı'ndaki otoparkta sona doğru

Büyükşehir Belediyesi, Milli İrade Meydanında çalışmalara devam ediyor. Meydanda yer alan 350 araçlık otopark en kısa sürede hizmete açılacak.

Kocaeli Milli İrade Meydanında çalışmalar devam ediyor. 50 bin metrekare büyüklüğe sahip meydan şekillenmeye başladı. Bölgenin hareketlenmesinde etkili olacak projenin çelik montaj imalatında sona yaklaşıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından çatı imalatına geçilecek. Projenin orta kısmında taş döşeme işlemleri devam ediyor. Ayrıca alanı peyzaj çalışmaları da yapılıyor. Milli İrade Meydanı ile Kocaeli Valiliği arasında kalan 350 araçlık otoparkta sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi, 11 bin 140 metrekare büyüklüğünde ve 350 araç kapasiteli otoparkı en kısa zamanda açmayı hedefliyor.