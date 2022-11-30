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- Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur’u etkisiz hale getirdi.