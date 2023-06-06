Milli İstihbarat Teşkilatı'nda devir-teslim gerçekleşti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İbrahim Kalın'ın, devir teslim töreniyle başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan devraldığını açıkladı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İbrahim Kalın’ın, devir teslim töreniyle başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan devraldığını açıkladı.
MİT tarafından yapılan açıklamada, “Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığında bugün gerçekleştirilen devir teslim töreninde İbrahim Kalın, başkanlık görevini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan devralmıştır” ifadeleri kullanıldı.