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- Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla kararghı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.