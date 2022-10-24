Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla kararghı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargâhı Suriye/Şeddade'de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.