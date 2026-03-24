Milli judocu Tuğçe Beder, Tiflis Grand Slam'de altın madalya kazandı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor sporcusu milli judocu Tuğçe Beder, Gürcistan'da düzenlenen Tiflis Grand Slam 2026 organizasyonunda altın madalya elde etti.
Tiflis’te gerçekleştirilen judo turnuvasında kadınlar 48 kiloda tatamiye çıkan Tuğçe Beder, rakiplerini geçerek finale yükseldi. Final müsabakasında İsveçli sporcu Tara Babulfath ile karşılaşan milli judocu, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.
Tuğçe Beder’in organizasyonda kazandığı birinciliğin, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na katılım kotası yolunda sporcuya önemli puan getirisi sağladığı belirtildi.