Milli kürekçilerden, Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 2 madalya

Kürek Milli Takımı, Çin’de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nın 9. gününde 1 altın ve 1 bronz olmak üzere toplam 2 madalya kazandı.

Kürek Milli Takımı, Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda yarışlara Hafif Kilo Tek Çifte ve Dört Tek ekipleriyle katıldı. Yarışlarda Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde mücadele eden Enes Gök, 7:11.96’lık dereceyle yarışları birinci sırada bitirerek altın madalyanın sahibi oldu.

Aydın İnanç Şahin, Kaan Yılmaz Aydın, Ahmet Ali Kabadayı ve Ulaş Kurt’tan oluşan Dört Tek ekibi ise yarışları 6:18.14’lük dereceyle üçüncü sırada bitirerek bronz madalya kazandı.

Kürek Milli Takımı, bu derecelerle Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda 2 madalya elde etti. Türkiye’nin toplamda elde ettiği madalya sayısı ise 27’ye yükseldi.