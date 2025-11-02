Milli Mücadele'nin şehri Samsun Arnavutköy'de coşkuyla tanıtıldı

Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlediği Memleket Günleri’nin 6. haftasında Milli Mücadele’nin şehri Samsun, kültürü, yöresel lezzetleri ve coşkulu konser programıyla Arnavutköylülerle buluştu.

Arnavutköy Belediyesi’nin geleneksel Memleket Günleri programı bu hafta Samsun’a ayrıldı. Karadeniz’in yiğit şehri Samsun’un kültürel zenginlikleri, yöresel lezzetleri ve geleneksel değerleri vatandaşlarla buluştu. Program Arnavutköy Şehir Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Arslan, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, MHP Arnavutköy İlçe Başkanı Temel Bedir, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş programa katıldı. Etkinlik süresince Bafra pidesi, Terme pidesi, nokul, Samsun simidi ve Çarşamba keşkeği gibi Samsun’un meşhur tatları ikram edildi.

"Samsun, vefanın ve cesaretin şehridir"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Samsun’un Milli Mücadele’deki kritik rolüne değinerek, "Samsun, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı kutlu şehirdir. Samsun’un insanı merttir, vefalıdır, sözünün eri ve çalışkandır. Gittiği yere bereket, gönüllere huzur katar. Arnavutköy’de memleket ayrımı yok, bu vatanı seven, millete gönülden bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Bu etkinlikler çocuklarımızın kültürümüzü öğrenmesi ve yaşaması için çok kıymetlidir" dedi. Konuşmasının ardından Başkan Candaroğlu, vatandaşlara ücretsiz Bafra pidesi ikram ederek Karadeniz misafirperverliğini Arnavutköy’de yaşattı.

Cumhuriyet Meydanı’ndan Şehir Parkı’na coşkulu yürüyüş

Etkinlik kapsamında Samsun yöresine özgü kültürel öğelerin yer aldığı renkli bir kortej düzenlendi. 55 metrelik dev Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Şehir Parkı’nda son bulan yürüyüş, vatandaşların büyük ilgisiyle gerçekleşti. Programda sevilen sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı. Türküleriyle alanı dolduran vatandaşlara unutulmaz bir konser veren Hakalmaz, unutulmaz bir gün yaşattı. Arnavutköy Memleket Günleri’nin her hafta farklı bir ilin kültürünü Arnavutköylülerle buluşturmaya devam edeceği öğrenildi.