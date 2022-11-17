Milli mücadelede kullanılan kama ve istiklal madalyası müzeye bağışlandı

İstiklal Savaşı’nın kahramanlarından Ahmet Pazarcıklı’nın torunu Engin Pazarcıklı, o dönemde kullanılan kama ve istiklal madalyasını, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ne bağışladı.

Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen programda Torun Engin Pazarcıklı, dedesi ve yaptığı bağış hakkında bilgiler verdi. Yaşayan Şehir Müzesine bağışlanan eserlerin daha iyi koşullarda muhafaza edildiği ve gelecek nesillere aktarılma imkanı olduğunu belirten Pazarcıklı, yaptığı bağıştan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Dedesinin bıraktığı eser ve kahramanlığından dolayı büyük gurur ve onur yaşadığını kaydeden Engin Pazarcıklı, elinde tarihi eser niteliğinde bu tür eşyası olanların bağışlaması tavsiyesinde bulundu.

"Müzemize bağışlanan eserleri gelecek kuşaklara aktarmış oluyoruz’’

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver, çok değerli bir eserin bağışlandığını belirterek, "Engin Bey’e öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bizlere bu cennet vatanı armağan etmek için canlarından geçen bütün şehitler ile gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Müzemize şu ana kadar birçok alanda önemli eserler bağışlandı. Bunlardan birisi de Engin Pazarcıklı’nın bağışladığı İstiklal Savaşı madalyası ve kaması oldu. Milli mücadele döneminde kullanılan eserlerin üzerinde 2. Abdülhamit Han’ın tuğrası yer alıyor. Bağışlanan hançer, Cumhuriyet Dönemi subaylarının kullandığı bir hançer. Müzemizde bu eserler için özel bir yer yaptık ve vatandaşlarımızın izlenimine sunduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz’’ ifadelerini kullandı.

Milli mücadele kahramanlarından Ahmet Pazarcıklı hakkında da bilgi veren Ünver, "Ahmet Pazarcıklı Bilecikli olup, milli mücadelede Bursa, Bozüyük ve Bilecik bölgesinde takım komutanı olarak görev yapmıştır. Kurtuluş savaşı sonrasında ülkemiz ve milletimize eğitimci olarak hizmet etmeye devam etmiştir. O dönem, İstasyon mahallesinde başöğretmenlik görevini yürüten Ahmet Pazarcıklı 1971 yılında hayatını kaybetmiştir” dedi.