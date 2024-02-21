Milli Muharip Uçak KAAN, gökyüzü ile buluştu

Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirerek gökyüzü ile buluştu.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, sabah saatlerinde gökyüzü ile buluştu.

Fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri de gerçekleştirilen KAAN’ın yer testleri ile taksi testlerinin tamamlanmasının ardından uçmasını bekleniyordu.

KAAN, bu sabah saatlerinden Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Mürted Hava Meydanı’nda piste çıktı ve ilk kez gökyüzüyle buluştu. Uçağın pilot koltuğuna ise TUSAŞ’ın test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

Milli Muharip Uçağınismi ilk olarak 1 Mayıs 2023’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Erdoğan, KAAN isminin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından verildiğini açıklamıştı.