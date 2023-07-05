Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi hayatını kaybetti

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un dedesi Osman Gazoz hayatını kaybetti.

Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi hayatını kaybetti
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Silivri Kariyer

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un dedesi Osman Gazoz hayatını kaybetti.

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’un dedesi Osman Gazoz hayatını kaybetti. Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Federasyonun yönetim kurulu üyesi Metin Gazoz’un babası, antrenörümüz Meral Gazoz’un kayınpederi, sporcularımız Mete Gazoz ve Melisa Gazoz’un dedesi Osman Gazoz vefat etmiştir. Cenaze namazı Sakarya Adapazarı Merkez Orhan Camisi’nde öğle namazının ardından kılınacaktır. Defin işlemleri Emirdağ Mezarlığı’nda gerçekleşecektir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.