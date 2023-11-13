Milli Paralimpik Takımı Mısır'dan 27 madalyayla döndü

Paris Paralimpik oyunları öncesi son dünya barajı mücadelesi için Mısır’da mücadele eden Milli Paralimpik Takımı yarışmada; 10 altın, 5 gümüş, 12 bronz olmak toplamda 27 madalya kazandı ve öğle saatlerinde başkent Kahire’den havalanan tarifeli uçakla yurda döndü.

10-12 Kasım arasında Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen Citi Para Swimming World Series yarışlarında boy gösteren Paralimpik sporcular, 2024 yılı Nisan ayında Portekiz ve Paris’te düzenlenecek olan Paralimpik Avrupa Şampiyonası öncesinde Mısır’dan 27 madalyayla İstanbul’a döndü. Milliler; 10 altın, 5 gümüş, 12 bronz madalya alırken Paralimpik A Barajı’nı 14 kez, Paralimpik B Barajı’nı da 5 kez geçmeyi başardı. Başkent Kahire’den kalkan tarifeli uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yapan sporcuları, İGA Pass ekipleri çiçek ve pankartlarla karşıladı. Karşılamanın ardından sporcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Havalimanı işletmecisi İGA’nın sponsorluğunu yaptığı, 150 metre ve 200 metre yarışlarında birinci olan Milli Paralimpik yüzücü Umut Ünlü duygularını dile getirdi.

Umut Ünlü: "İnşallah Paris’te ve Avrupa Şampiyonası’nda madalya alacağım’’

Şampiyonada 3 madalya kazandığını belirterek sözlerine başlayan Umut Ünlü, "1 altın 1 gümüş ve 1 bronz madalya aldım. Aynı zamanda Paris kotası da aldım çalışmalarıma çok hırslı devam ediyorum. İnşallah Paris’te ve Avrupa Şampiyonasında da madalya alacağım. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Aynı zamanda İGA benim sponsorum ve ben de İGA çalışanıyım ve çalışma arkadaşlarımız bize destek oldu. Bizi karşıladı çok sevindik çok mutlu olduk. İGA her zaman bana destek veriyor yarış öncesi ve sonrası onun için çok teşekkür ediyorum. Nisan’da Portekiz‘de Avrupa Şampiyonası var orda iki tane madalya hedefim var. Paris’te de yine madalya hedefim var ve elimden geleni yapacağım’’ diye konuştu.

Sümeyye Boyacı: "Verimli bir şampiyonaydı"

Kahire’de düzenlenen yarışlarda A Barajını geçerek olimpiyatlarda iddialı olduğunu gösteren ve 2024 Olimpiyat Oyunları’na önceden katılmaya hak kazanan Paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ise, "Kotalarımızı zaten İngiltere’de düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda almıştık. Bu da sezonun son yarışı olarak katıldığımız ve mevcut durumumuzu gözlemlediğimiz, Mısır‘da düzenlenen dünya serisiydi. Dolayısıyla hem bizim mevcut durumumuzu gözlemleyebilmemiz adına hem de genç ve yeni sporcularımızın kendilerini denemeleri ve olimpiyat kotasına yaklaşmaları açısından verimli bir şampiyonaydı’’ dedi.