Milli Parklar: 'Turnalar türkülerde kalmasın'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “Turnalar türkülerde kalmasın” ifadeleri ile Turna Eylem Planı’nın görüntülerini paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Turna Eylem Planı kapsamında turnaların yaşam alanları, göç rotaları, konaklama alanları belirlenerek uydu vericisi takılma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Altı yıl boyunca izlenen turnaların Sivas ilinde önemli bir yayılışa sahip olduğu belirlendi. Turnaların en önemli tüneme ve yuvalanma alanlarının Yaban Hayati Geliştirme Sahası ilan edilmesi çalışmalarına başlandı. Turna Eylem Planının ikinci beş yıllık döneminde ise; turnaların beslenme alanlarının tarım faaliyetleri ile ilişkisi konuları detaylı olarak araştırılarak yörede yasayan çiftçilerin turna koruma temelli tarım faaliyetleri konusunda bilinçlendirilmeleri için 2. Dönem Turna İzleme Faaliyetleri davranış belirleme çalışmaları üzerinden devam edecek” ifadeleri kullanıldı.