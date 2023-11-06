Milli Parklar Altınova'daki mama üretim tesislerini inceledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Marmara Bölgesinde ilk ve tek olma özelliği taşıyan Yalova Altınova Belediyesi Kompost ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı da ziyaret eden yetkililer, böylesi önemli bir tesisi kazandırmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Veteriner Hekim Mehmet Çakır, Çevre Mühendisi Ceyhan Özkan ve Araştırmacı Vedat Altıner, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdiler. 2. Bölgeye bağlı olan Yalova ve Altınova’da önemli işlere imza atıldığını ifade eden müdürlük yetkililer, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Oral’a teşekkür ettiler.

Altınova Belediyesi Çevre Mühendisi Çağrı Gürol; tesisin Sıfır Atık Projesi çerçevesinde faaliyete geçtiğini ifade ederek, “Tersanelerdeki çöpe giden yemekler bu tesiste kullanılıyor. Bölgedeki tersanelerin artık yemeklerinden ayda yaklaşık 1 ton kedi ve köpek maması üretiliyor. Kompost tesisinde ise pazaryeri ve bahçelerdeki sebze ve meyve atıklarından gübre üretilmekte” diye konuştu.