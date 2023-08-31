Milli Parklar'ın Anadolu yersincabı paylaşımı beğeni topladı

Doğa fotoğrafçıları, Anadolu yersincabının sevimli anlarını kaydetti. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Doğa fotoğrafçıları, gelengi olarak bilinen Anadolu yersincabının görüntülerini kaydetti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan DKMP Genel Müdürlüğü, “Anadolu bozkırlarının sevimli mi sevimli, bir o kadar da meraklı sakinleri gelengi. Anadolu yersincabı diğer adıyla gelengi, sincapgiller familyasından sevimli bir sincap türüdür. Bu tür bildiğimiz sincapların aksine ağaçlarda değil toprakta yaşar ve bitkilerle beslenir. Yaşam alanları Kafkaslar’dan İsrail’e kadar yayılım gösterir ama en çok Anadolu’da bulunur. Bozulmamış, az eğimli düzlükler, step ve çayırlarda yaşarlar. Bozkırlarda, kurak yerlerde, ekin tarlalarının kenarındaki ekilmemiş alanlarda, bozkır, çayır ve meralarda bulunur. Kış uykusuna yatarlar. Yılda bir defa doğum yaparlar ve genellikle 1-6 arası yavruları olur” ifadelerine yer verdi.

Paylaşım, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.