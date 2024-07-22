Milli Pentatlet Eren Kıvanç Taşyaran'dan laser runda dünya rekoru

UIPM’in yayınladığı güncel dünya rekorları listesine göre, geçtiğimiz yıl İstanbul’da yapılan “2023 UIPM U19 Dünya Şampiyonası”nda yarışan milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, laser run etabında 10.22,80’lik derece ve 678 puanla dünya rekorunun sahibi oldu.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM), engel parkuru branşı ile birlikte yeni modern pentatlon formatında kırılan güncel dünya rekorları listesini açıkladı. Güncellenen listede 2023 yılında U19 Avrupa Şampiyonası ve U19 Dünya Şampiyonası’nda tanıtılan yeni modern pentatlon formatı çerçevesinde eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run etaplarında kırılan rekorlara yer verildi.

Yayınlanan güncel dünya rekorları listesine göre, geçtiğimiz yıl İstanbul’da yapılan “2023 UIPM U19 Dünya Şampiyonası”nda yarışan milli sporcu Eren Kıvanç Taşyaran, laser run etabında 10.22,80’lik derece ve 678 puanla dünya rekorunun sahibi oldu.

Listede genel toplam rekoru bin 512’lik puanla Fransız Karl Furderer’e; eskrim etabı rekoru 27 tuş ve 264 puanla Güney Koreli Hansen Co’ya; engel parkuru etabı rekoru, 0.25,13’lük süre ve 330 puanla İtalyan Denis Agavriloare’ye; yüzme etabı (25 m havuz) rekoru 1.50,94’lük derece ve yüzme etabı rekoru 1.56,33’lük dereceyle İtalyan Matteo Bovenzi’ye kaydedildi.