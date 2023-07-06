Milli Pivot, Sakarya Büyükşehir Hentbol'da
Yeni sezon transferlerine devam eden Sakarya Büyükşehir hentbol takımı A Milli Pivot İlkan Keleşoğlu'nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptı.
Yeni sezon transferlerine devam eden Sakarya Büyükşehir hentbol takımı A Milli Pivot İlkan Keleşoğlu’nu kadrosuna katarak hücum rotasyonuna takviye yaptı.
Yeni sezon öncesi kadrosuna kaliteli isimleri dahil eden Büyükşehir Hentbol takımı hücum rotasyonuna takviye yaptı. Son olarak Beykoz Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi formalarını terleten A Milli Pivot İlkan Keleşoğlu, yeni sezonda Büyükşehir hentbol takımı adına mücadele verecek.