Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-27 Aralık ‘Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen gecede, milli şair eserleriyle anıldı.

Tayyare Kültür Merkezinde düzenlenen ’Hakkın Sesi Mehmet Akif’ şiir dinletisinde İbrahim Sadri, Mehmet Akif Ersoy’a ait ‘Çanakkale Şehitleri, Bülbül, Naat Bir Gece gibi’ eserleri seslendirdi. Mehmet Akif’in hayatına dair anekdotların anlatıldığı geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayrıca İbrahim Sadri’nin seslendirdiği, Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç ve Yavuz Bülent Bakiler’e ait eserler de ilgiyle dinlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız’ın da katıldığı programla Bursalılar, duygu yüklü bir akşam yaşadı. Gecenin sonunda Başkanvekili Yıldız, günün anısına İbrahim Sadri’ye Yeşil Türbe biblosu hediye etti.