Milli şairin adını alacak kütüphanede sona gelindi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un ismini alacak kütüphane yakında Karapürçek Mahallesi’nde hizmete girecek.

İstiklal Marşı’nı Ankara Altındağ’da kaleme alan Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un adının yaşatılacağı kütüphane, çok yakında Karapürçek’te hizmete girecek. ‘Her mahalleye bir kütüphane’ sloganıyla yola çıkan Altındağ Belediyesi, Altındağ’a yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın çalışmalarıyla, Karapürçek Mahallesi’nde atıl durumda olan semt hali kütüphaneye dönüştürüldü. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un adının yaşatılacağı kütüphane, çok yakında kapılarını kitapseverlere açacak. Kütüphane Karapürçek Mahallesi sakinleri ve gençler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

“86 bin aktif okurumuz var”

Aktif üye sayısı 86 bine yaklaşan mahalle kütüphanelerine gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Balcı, “Kütüphanelerimizin aktif üye sayısı 86 bine ulaştı. Bu da demek oluyor ki Altındağ’da 86 bin aktif okurumuz var. Bu gerçekten çok mutluluk verici. Her yaştan Altındağlı vatandaşımız kütüphanelere büyük ilgi gösteriyor. Bu da bizi yeni kütüphaneler yapmak için motive ediyor. Altındağ’a daha fazla kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.