Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'ın vefat eden babası Halil Gayhan son yolculuğuna uğurlandı.
Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan’ın vefat eden babası Halil Gayhan son yolculuğuna uğurlandı.
Milli Saraylar Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan’ın babası Halil Gayhan, sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.
79 yaşında yaşındaki Gayhan’ın cenaze namazı Bayrampaşa Bilali Habeşi Camii’nde kılındı. Cenazeye Gayhan’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Gayhan’ın cenazesi Beşyüzevler Mezarlığı’na defnedildi.