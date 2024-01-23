Milli Saraylar Resim Müzesi'ni 3 yılda 1 milyon sanatsever gezdi

Türkiye’nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar Resim Müzesi, 3 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Osmanlı saray resminin tek temsilcisi de olan müze hakkında Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “2021 yılının Ocak ayı içinde bu resim müzesi dünyadaki benzerleri gibi sanatseverlerle buluşmuş oldu. 3 yıl içerisinde Milli Saraylar Resim Müzesi 1 milyon civarında ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu tarz tematik bir müze için son derece sevindirici bir gelişme” dedi.

Milli Saraylar Resim Müzesi, Sultan Abdülmecid tarafından 1856 yılında ’Veliahd Dairesi’ olarak inşa ettirildi. Dairede ilk olarak Sultan Abdülaziz kaldı. Yapının inşaat kalfalığını Karabet Balyan, bina eminliğini Es-Seyyid Ali Şahin Bey yürüttü. Dairenin tefrişini ise Sultan Abdülmecid’in dekoratörü Fransız Charles Sechan yaptı. Veliahd Dairesi, ilk bölümünün restorasyonunun ardından 22 Mart 2014’te Resim Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. 2017’de ise müzenin daha büyük kısmı olan ikinci bölümünün restorasyonuna başlandı. 4 yıl süren çalışmaların ardından kapılarını yeniden sanatseverlere açan Resim Müzesi, 2021 yılında özgün restorasyon, özenli teşhir ve tefrişiyle alanında benzersiz bir nitelik kazandı. Türkiye’nin en zengin tablo koleksiyonuna sahip olan Milli Saraylar Resim Müzesi, her geçen yıl artan ziyaretçi sayısıyla kültür sanat hayatının merkezinde yer almaya devam ediyor. 15 Ocak 2021’de yeni bölümlerle genişletilen ve koleksiyonu zenginleştirilen Resim Müzesi, 3’üncü yılına ziyaretçi rekoruyla adım attı. Açıldığı günden bu yana sanatseverlerin İstanbul’daki uğrak noktası olan müze, 3 yılda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 34 farklı bölümde 600’e yakın eserin sergilendiği Resim Müzesi, bu yıl çocuk atölyeleri ve onlara bağlı sanat galerileriyle sanatseverlere eğitim alanında da hizmetler sunmaya hazırlanıyor.

En büyük oryantalist tablo müzede sergileniyor

Osmanlı saray resminin tek temsilcisi Milli Saraylar Resim Müzesi’nde Felix-Auguste Clement’in, kamuoyunda ‘Çölde Av’ olarak tanınan eseri bulunuyor. 35 metrekarelik tablonun orijinal adının ‘Gatah Çölü’nde Prens Halim’in Ceylan Avı: Tazı Payı’ olduğu belirtildi. 1865 tarihli tablo, 2019 yılında Said Halim Paşa Yalısı’ndan başarılı bir operasyonla Resim Müzesi’ne nakledildi. Osmanlı - Mısır ilişkilere dair ipuçları barındıran eser, Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosu olma özelliğini taşıyor.

“3 yıl içerisinde Milli Saraylar Resim Müzesi 1 milyon civarında ziyaretçiye ev sahipliği yaptı”

Milli Saraylar Resim Müzesi’nin bugünlerde 3’üncü yaşını kutladığını belirten Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Aslında Milli Saraylar Resim Müzesi’ni oluşturan temel fikir, malumunuz Milli Sarayların emanetçisi olduğu Osmanlı saraylarında özellikle 19. yüzyılda oluşmuş olan Osmanlı Saray resim koleksiyonunu bir tema etrafında ziyaretçilerle buluşturmak. Bu düşünceyle şu an içinde bulunmuş olduğumuz Dolmabahçe Sarayı’nın Veliahd Dairesi, 2010’lu yıllardan itibaren çok büyük bir restorasyon süreci geçirdi. Daha önceki yıllarda çok uzun süre kapalı kalmış bir bölümdü. Müstakil yaklaşık 60 odalı bir saraydan bahsediyoruz. Bu restorasyon çalışmalarının ardından 2014 yılında burada bir sergi açıldı. Yaklaşık binanın 8 odasında bu resimlerden küçük bir koleksiyonu tanıtım amaçlı gösterdik. Ardından restorasyon çalışmaları tabii ki devam etti. 2021 yılının Ocak ayı içinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu resim müzesi dünyadaki benzerleri gibi sanatseverlerle buluşmuş oldu. Girişte ifade ettiğimiz üzere müzemiz şu an 3’üncü yaşını kutluyor. Ve bu 3 yıl içerisinde Milli Saraylar Resim Müzesi 1 milyon civarında ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Bu tarz tematik bir müze için son derece sevindirici bir gelişme. Bu ziyaretçilerin yaklaşık 500 bini de 2022 yılı içinde gerçekleşti. Çünkü 2021 yılı ülkemizde hala pandeminin etkilerinin hissedildiği bir yıldı” ifadelerini kullandı.

“Müzemizde de 3. Selim’in, 2. Mahmud’un ardından Tanzimat Dönemi padişahlarının çok sayıda tablosunu görüyoruz”

Müzede yaklaşık 600 tane Osmanlı Saray koleksiyonlarından seçilme eser bulunduğunu aktaran Yıldız, "Buraya gelen ziyaretçilerimiz, bu tabloların bir kısmına son derece aşina. Çeşitli kitaplarda, yayınlarda, okul müfredatında yer alan son derece önemli tablolara ev sahipliği yapıyoruz. Bu noktada özellikle 16’ıncı yüzyılda padişahların tablolarını yapan ressamların yaptıkları padişah tabloları var ki bizde şu an o salonun içindeyiz. Özellikle 19’uncu yüzyılla birlikte Tanzimat Dönemi’nin ardından hatta Tanzimat Dönemi’nin öncesinde 3. Selim ve 2. Mahmud ile birlikte başlayan Osmanlı padişahlarının resme özellikle tablolara ilgisinin arttığını görüyoruz. Bu noktada Sultan Abdülmecid’in ressamlara bizzat poz vererek kendi tablolarını yaptırdığını biliyoruz. Bu müzemizde de 3. Selim’in, 2. Mahmud’un ardından Tanzimat Dönemi padişahlarının çok sayıda tablosunu görüyoruz. Tabii Sultan Abdülaziz ile birlikte Osmanlı resmi yeni bir safhaya geçiyor. Özellikle Şeker Ahmed Paşa başta olmak üzere bu noktada ciddi anlamda o dönemde Osmanlı bürokrasisini resim alanında yetiştirmeleri söz konusudur. Yine onların gayretleriyle özellikle Avrupa’dan Goupil Galerisi’nden getirilen tablolarla 19’uncu yüzyıl Osmanlı Sarayı’nın resim koleksiyonu oluşmaya başlıyor. Bunun ilerleyen evrelerinde bilhassa yaver ressamlar, asker ressamlar kuşakları gibi Osmanlı’nın bilhassa harp okullarında yetişen subaylarında resme ilgi göstermesi ve sarayında bunu teşvik etmesiyle ciddi anlamda koleksiyonumuz gelişiyor. Milli Saraylar envanterinde toplam 3 bin civarında tablo bulunuyor. Bu tabloların söylediğim gibi 600 tane en seçkin örnekleri burada. Diğerleri de saray tefrişleri içerisinde Dolmabahçe, Beylerbeyi, Yıldız ve diğer saraylarımızda sergilenmektedir. Burada sergileme yaptığımız 34 oda ve salon var. Bununla beraber koridorlarla birlikte yaklaşık 42 mekanda sergileme yapıyoruz. Yaklaşık 600 eser Milli Saraylar Resim Müzesi’nde ziyaretçileriyle buluşuyor” dedi.