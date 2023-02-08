Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca Samandağ'daki arama kurtarma çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin etkilediği Hatay’ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7, Elbistan ilçesinde ise saat 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Bakan Akar ve Sağlık Bakanı Koca, Hatay’ın Samandağ ilçesindeki arama kurtarma çalışmalarını da yerinde inceledi. Arama kurtarma ekiplerinden bilgi alan Bakanlar Akar ve Koca’ya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.