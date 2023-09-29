Milli Savunma Bakanı Güler'den Azerbaycan Milletvekili Paşayeva için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Güler'den Azerbaycan Milletvekili Paşayeva için taziye mesajı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

“Azerbaycan Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Türk dünyasına olan sevdasıyla tanıdığımız, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini son nefesine kadar haykıran merhume Ganire Paşayeva’ya Allah’tan rahmet, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”