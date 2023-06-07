Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Güler, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i yeni görevinden dolayı tebrik etti ve kendisine başarı dileklerini iletti” denildi.