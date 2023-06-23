Milli Savunma Bakanı Güler Özbek mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Bakan Kurbanov, yeni görevi dolayısıyla Bakan Güler’e başarı dileklerini iletti. Görüşmede ayrıca, kardeşlik hukukuna dayanan ve stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için sahip olunan ortak irade ve kararlılık vurgulandı.