Milli Savunma Bakanı Güler, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görüşmeler gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca bu sene 16. düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP’da ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ayrı ayrı görüştü. Ardından Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelen Bakan Güler, sonra Moritanya Savunma Bakanı Hanana Oul Sidi ve Güney Sudan Savunma ve Gazilik İşleri Bakanı Chol Thon Balok ile birer görüşme gerçekleştirdi.