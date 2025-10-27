Milli Savunma Bakanı Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Starmer TUSAŞ'ı ziyaret etti

- Haberler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'ı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara’ya gelen Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’ı Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda askeri törenle karşıladı. Başbakan Starmer’a ziyaretinde Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth eşlik ederken, törende Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da hazır bulundu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığı’ndaki karşılama töreni sonrasında TUSAŞ’a geçerek, milli muharip uçak KAAN hakkında bilgi aldı.