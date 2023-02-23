Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kilis'te

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’e gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ile Kilis’i ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk ve protokol tarafından karşılanan Akar, Kilis AFAD il müdürlüğündeki toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Akar ve beraberindekiler vatandaşları selamlayıp, 6. sınıfa giden öğrenci Akar’ın elini öptü. Akar ve beraberindekiler Kilis’ten ayrıldı.